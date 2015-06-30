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سكر الحمل يؤثر على أدمغة الأطفال ومستواهم الدراسى

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سكر الحمل يؤثر على أدمغة الأطفال ومستواهم الدراسى سكر الحمل يؤثر على أدمغة الأطفال ومستواهم الدراسى
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الحوامل المصابات بداء السكرى نوع 1، يجب عليهم مراقبة نسبة السكر فى الدم لتفادى حدوث مشاكل لأدمغة الجنين فى الرحم.

ووجد الباحثون الدينماركيون أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بداء السكرى نوع 1 لم يحققوا درجات مماثلة فى المدارس الابتدائية بالمقارنة مع الأطفال الآخرين.

ولكن الأطفال المولودين من الأمهات الذين يعانين من السكرى نوع 1، المسيطرين على نسبة السكر فى الدم بصورة قوية، حققوا أرقام مماثلة لأقرانهم الذين لم تعانى أمهاتهم من مرض السكر.

وقالت الدكتورة فلورنسا براون، مديرة مركز جوسلين للسكرى وبرنامج الحمل فى بوسطن، إن السيطرة الجيدة على مرض السكرى قبل وأثناء الحمل أمر مهم جدًا لأدمغة الأطفال، كما أنه يقلل من خطر ظهور العيوب الخلقية، تسمم الحمل، الولادة المبكرة، وانخفاض نسبة السكر فى الدم فى الأطفال حديثى الولادة.

وأضاف الباحثون أن الأمهات اللواتى لديهن سوء سيطرة على نسبة السكر فى الدم قد يعانون من مضاعفات أخرى، قد تضر الأم والطفل معًا.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”.

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مصر 365