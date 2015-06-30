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أمن قنا يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على سيارة بدشنا

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أمن قنا يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على سيارة بدشنا أمن قنا يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على سيارة بدشنا

مديرية أمن قنا

تمكنت الآجهزة الآمنية بقنا من تحديد هوية المتهمين بإطلاق الآعيرة النارية على سيارة أجرة أمام قرية السمطا بمركز دشنا، والتي تسببت في إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية، أمس الاثنين، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة بسبب خلاف قديم مع أحد المصابين.

وكشفت التحريات أن وراء أرتكاب الواقعة كلا من ” ياسر  . أ “  وشقيقه ” عنتر ” حيث قاما بإطلاق النيران على سيارة أجرة كانت فى طريقها من دشنا ومتجهة إلى مدينة قنا مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية وتبين وجود خلافات قديمة بينهما وبين أحد المصابين من مستقلى السبارة ويدعى ” أشرف . ا . م “  من قربة السمطا بحري، فأصابوه بطلق ناري وأصيب 3 أخرين من مستقلي السبارة بطريق الخطأ، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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