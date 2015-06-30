"روح الاتحاد" شعار احتفالات الإمارات بيومها الوطني الـ 44

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني الرابع والأربعين أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة يسعد بها كافة أفراد المجتمع الموجودون على أرض الإمارات باعتبارها التاريخ الأهم في هذا الوطن وبداية لما تعيشه الدولة من نهضة وأمان ورخاء وتقدم على كافة المستويات كما أنها تذكرنا بالآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم هذا الوطن وجعل الإنسان الإماراتي على رأس أولوياته وسارت على النهج نفسه قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومعهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى أصبحت الإمارات رمزاً للتقدم والنمو والرفاهية والأمان ليس على مستوى منطقتنا فقط وإنما على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بأعضاء اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني حيث اعتمد شعار اليوم الوطني الـ 44 ومناقشة الفعاليات المقترحة لاحتفالات الدولة لهذا العام من خلال ما قدمته اللجان والهيئات المحلية في كافة إمارات الدولة من مقترحات وتصورات لأجندة فعاليات هذه الاحتفالات حيث تركز على إبراز قيم وتقاليد وتراث وثقافة الإمارات والمنجزات الكبرى التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة وانتقلت بالإمارات إلى دولة عصرية متطورة في شتى المجالات وقد تم اعتماد شعار /روح الاتحاد/ ليكون الشعار الرسمي لاحتفالات هذا العام في كافة الإمارات والهيئات والمؤسسات مع تعديل الرقم إلى /44/ وذلك بهدف ترسيخ هذا الشعار في نفوس الجمهور ولتبقى ذكرى "روح الاتحاد" خالدة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

حضر الاجتماع سعادة ابراهيم العابد وسعادة عفراء الصابري وكيلة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسعادة جمعة الرميثي وكيل قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة و سعادة فيصل النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان واللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وسعادة ليلى سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة السياحة والتسويق التجاري ونوف تهلك مديرة إدارة الهوية الحكومية والإعلام بقطاع السياسات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطارق النقبي مدير الإعلام في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة والعميد خضر العيدروس نائب مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ومحمد المهيري بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي وابراهيم النقبي من دائرة التشريفات والضيافة بإمارة رأس الخيمة.

وصرح معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بأن الفعاليات الوطنية لهذا العام ستشهد تطوراً نوعياً وكمياً بحيث تتكامل فيما بينها لتقدم صورة حقيقية ومتكاملة للإمارات بتراثها وحاضرها ومستقبلها المأمول بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة من الوزارات والدوائر والهيئات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين مشيداً بجهود أعضاء اللجنة العليا رؤساء اللجان الفرعية بكافة إمارات الدولة الذين أبدو رغبة كبيرة في أن تكون الفعاليات على مستوى المناسبة الوطنية الأهم في تاريخنا داعياً جميع العاملين في إمارات ومدن الدولة للمشاركة الفعالة في تنظيم ووضع أجندة هذه الاحتفالات من خلال لجان العمل المختلفة التي وضعت الاستراتيجيات اللازمة والفعاليات التي من شأنها إبراز هذا الحدث بما يليق بأهميته.

وقال معاليه إن مشاركة كافة الهيئات والدوائر الرسمية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمواطنين والوافدين في الاحتفالات يقدم للعالم صورة تدل على تماسك وتلاحم المجتمع الإماراتي بكافة فئاته تحت راية واحدة هي علم الدولة وفي ظل قيادتنا الرشيدة التي ندين لها بالولاء المطلق مؤكداً أن الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أراضيها سوف تتواصل حتى يوم الثاني من ديسمبر القادم وهو اليوم الذي أعلن فيه ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أصبحت خلال أربعة وأربعين عاماً من أكثر الدول تطوراً ورقياً ونهضة.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأهمية أن تصل كافة الاحتفالات إلى أهالينا في المناطق البعيدة وان يكون هناك تنسيق مستمر بين كافة اللجان الفرعية للإمارات واللجنة العليا حتى تخرج الاحتفالات في أبهى صورة ممكنة مؤكدا ان الاحتفاء بمسيرة عطاء أم الإمارات سيكون من العلامات الرئيسية هذا العام مشيرا إلى أهمية التعاون مع كافة المؤسسات السياحية لكي تصل الفعاليات إلى كافة زوار الإمارات.

وأشار معاليه إلى أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والتنسيق والتوزيع لجميع الفعاليات لتحقيق الهدف المنشود منها بأن تعم الفرحة جميع أرجاء الدولة وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع يتطلب منا إبراز أهمية ذكرى اليوم الوطني للدولة التي يستلهم الجميع فيها الإنجازات العملاقة التي تحققت على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد معالي الشيخ نهيان على أهمية إبراز هذه المناسبة وفق ما يليق بأهميتها ومكانتها عبر الأنشطة التي توضح للأجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل وتعريفهم بمراحل الإنجازات وما وصلت إليه الدولة من إنجازات كبيرة في وقتنا الحاضر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الذين لم تتوان جهودهم عن تحمل الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية في استكمال صرح الوطن بالإنسان والبنيان والانطلاق نحو المستقبل بإيمان راسخ بقدرة شعبنا العريق على تحقيق المستحيل.

وأشار معاليه إلى أن الاهتمام بالاحتفالات يدل على المعنى الحقيقي لهذا اليوم الخالد في تاريخنا وعلى أهمية الوحدة في الوصول إلى الدور الريادي لدولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويؤكد تمسكها بمبادئها الراسخة ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتنا الرشيدة ..مشيراً إلى أن هناك متسع من الوقت للتطوير والتحديث في كافة الفعاليات مؤكداً حرص اللجنة العليا للاحتفالات من خلال هذه الفعاليات على أن تعم مظاهر الاحتفاء والابتهاج باليوم الوطني أرجاء الوطن مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للاحتفال بهذه المناسبة باعتبارها فرصة هامة لإبراز الولاء والانتماء للوطن وإعلاء القيم وإبراز الهوية الوطنية.

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