تخفيض مخالفات الرادار برأس الخيمة 50%

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة – حفظه الله- تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اعتباراً من غدا الأربعاء 1/7/2015 منح خصم (50%) على المخالفات المرتكبة على تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الشوارع (ضبط الرادار) ولمدة (5) أشهر تنتهي بتاريخ 1/12/2015م، وذلك بحسب ما صرح به العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

حيث أوضح سعادته بأن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار و المرتكبة في إمارة رأس الخيمة و على مختلف لوحات أرقام السيارات، مضيفاً بأن الهدف من تخفيض المخالفات هو تنفيذ إستراتيجية و أهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق و الوصول لأعلى درجات الأمن و السلامة المرورية في طرقاتنا و حماية مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم، و للعمل معاً للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها و انعكاسها على الجوانب النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية، فضلاً عن حث كافة السائقين إلى التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، و كذلك منعاً لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور مما سيمثل عبئاً على كاهلهم و يكون عقبة أمامهم لسدادها في حالة تراكمها عليهم، داعيينهم للاستفادة من الفترة الزمنية الخاصة بالخصم الممنوح.

ودعا مدير عام العمليات المركزية كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكافة مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم، و دفع المخالفات المرورية المترتبة علي مركباتهم، وأشار بأن نسبة الخصم (50%) تم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفين من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم و مراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم.

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> وأكد العميد غانم أحمد غانم بأن توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة تصب في المقام الأول للحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين و المقيمين، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم على حد سواء ، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة و التي ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم و دفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل سموه، داعياً إلى أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، و العمل على الالتزام بالأنظمة و القوانين المرورية و التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.

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