“فابريكا” تقدم رؤية مسرحية جديدة لأوبريت” الليلة الكبيرة” 8 يوليو المقبل

تقدم مؤسسة “فابريكا” للمسرح الموسيقي رؤية مسرحية جديدة للأوبريت الشهير ” الليلة الكبيرة” بساقية الصاوى،وذلك فى العاشرة مسائا يوم الآربعاء 8 يوليو.

العرض بطولة : نسمه محجوب, علي الالفي، سارة ابو يزيد، دينا الزلاقي، شريف بشارة، رضوي عتمان، أحمد سليم، عماد رشاد، كيرولوس محب، هنا غنيم، يوسف اندراوس، نوران خليل و سلمي محجوب بمصاحبة التخت الشرقي بقيادة عازف العود علاء صابر. رؤية مبتكرة لمخرج العرض محمد ابو الخير .

واعتمد المخرج محمد أبو الخيرفى رؤيته الجديدة لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى ،على تقديمها بأسلوب مسرح العبث.

يذكر أن “فابريكا” أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، وتضم جيل جديد من مغنيي الأوبرا بعد تدريبهم وثقل موهبتهم تحت قيادة د.نيفين علوبة.

وبدأت الفرقة نشاطها عام ٢٠١١ بعرض أوبرا “الناي السحري” للمؤلف النمساوي موتسارت بعد ترجمتها إلي اللغة المصرية وقدمت بعدهاعروض “البؤساء” و”الليلة الكبيرة” .