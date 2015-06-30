ملك الأردن يدين اغتيال النائب العام ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع مصر

بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ببرقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إثر استهداف موكبه أمس الاثنين.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى "أعرب العاهل الأردنى فى البرقية عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة والبشعة وعبر عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكد العاهل الأردنى تضامن الأردن الكامل مع مصر الشقيقة وقيادتها فى هذه الظروف ووقوفه إلى جانبها فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإجرامية بكل حزم.

كما بعث نائب الملك الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد برقية عزاء مماثلة للرئيس السيسى فى هذا المصاب.

فيما أدانت تونس العملية الإرهابية التى أودت بحياة النائب العام، المستشار هشام بركات.

وأعربت وزارة الشئون الخارجية التونسية فى بيان لها عن تضامنها الكامل مع مصر فى هذا الظرف الأليم ووقوفها إلى جانبها فى مواجهة آفة الإرهاب.

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