وصول 25 ألفا و310 أطنان فحم بترولى لميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة أفريكانا فالكون وعلى متنها 25 ألفا و310 أطنان فحم بترولى قادمة من الصين.

على جانب آخر، يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 533 راكبا و91 سيارة و26 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 66 راكبا و 32 سيارة، كما يغادر الميناء اليوم العبارة القاهرة وعلى متنها 108 ركاب و11 سيارة و9 شاحنات والعبارة مسرة وعلى متنها 83 راكبا و13 شاحنة و5 سيارات والسفينة طابا وعلى متنها 33 شاحنة و9 ركاب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 449 راكبا و12 شاحنة و13 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 136 سائحا متجهة إلى ومن الكنيسة لممارسة الغوص والرياضات المائية.