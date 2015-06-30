سائق "توك توك" ينهى حياة زوجته حرقا بسبب خلافات بينهما فى الشرقية

تخلص سائق "توك توك" بالشرقية من زوجته بإشعال النيران بها بعد ضربها، وذلك بعد تناول وجبة الإفطار أمس، لوجود خلافات بينهما، فيما أصيب الزوج وزوجه أبيه بحروق ، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمنزل سائق توك توك بالقرين، وتبين من التحريات قيام "أحمد م ح ع" 28 سنة سائق توك توك، بالتعدى على زوجته "ع م" 24 سنة ربة منزل ثم قام بإشعال النيران بها، وتوفت فى الحال لوجود خلافات زوجية بينها.

وأفادت التحريات بأن الزوج أصيب بحروق من الدرجة الأولى فيما أصيبت زوجة أبيه "عريسة أ م" 60 سنة ربة منزل، وتم نقلهما إلى مستشفى الحروق بلبيس، مع وضع الحراسة على الزوج.

وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة جثة الزوجة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.