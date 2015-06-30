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وزارة العدالة الانتقالية ترفع مشروع قانون مكافحة الارهاب للحكومة غدًا

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وزارة العدالة الانتقالية ترفع مشروع قانون مكافحة الارهاب للحكومة غدًا وزارة العدالة الانتقالية ترفع مشروع قانون مكافحة الارهاب للحكومة غدًا
كشفت مصادر مطلعة أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أعطى تعليماته للأمانة الفنية للجنة بالانتهاء من دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء، وإبداء جميع ملاحظاتها حوله تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء خلال اجتماعة غداً الاربعاء لاتخاذ القرار فى شأن القانون.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن سبب تكليف "الهنيدي" الامانة الفنية لسرعة دراسة مشروع قانون مكافحة الارهاب المعد بوزارة العدل و المحال للجنة من مجلس الوزراء مؤخراً، يأتى فى إطار اتجاه نحو اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية السريعة للتصدى لجرائم الارهاب، على آثر واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات أمس.

وأضافت المصادر، أن الامانة الفنية ستعد مذكرة تتضمن ملاحظاتها الكاملة فى إطار ازاله أى تعارض بين مشروع القانون المعد بوزارة العدل، ومعروض حاليا امام اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، والمواد المتعلقة بالارهاب فى قانون العقوبات والتى تشمل المادة 86 ومكرراتها، مع توحيد المصطلحات مع القانون الذى اعدته اللجنة العليا للاصلاح التشريعى بشأن " إدراج الكيانات الارهابية" واصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً.

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مصر 365

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