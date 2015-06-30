ضبط مصريين خلال تهريب 4,5 مليون جنيه إلى الإمارات

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب عملات مالية مختلفة بحوالى 4,5 مليون جنيه مع راكبين مصريى الجنسية قبل سفرهما إلى الإمارات، بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى والتى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

صرح مصدر أمنى بالمطار، أنه وردت معلومات للواء يسرى عبد العزيز مدير مباحث المطار عن محاولة التهريب مع تاجرى عملة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الناصر حامد رئيس مباحث المطار وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى اشتبه العميد حاتم نصار رئيس مباحث الأموال العامة فى الراكبين، وبتفتيشهما بمعرفة الرائد أحمد يحيى عثر على المبالغ المالية فى جيوب سحرية بحقائبهما، واعترفا بمحاولاتهما تهريب المبالغ المالية إلى دبى لاستخدامها فى تجارة العملة.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وإلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/30/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/2246219#.VZKVTfnvOM8