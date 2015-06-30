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"الصحة": خروج 5 مصابين بحادث تفجير موكب النائب العام من المستشفيات

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"الصحة": خروج 5 مصابين بحادث تفجير موكب النائب العام من المستشفيات "الصحة": خروج 5 مصابين بحادث تفجير موكب النائب العام من المستشفيات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة خروج 5 حالات من المصابين فى حادث تفجير موكب النائب العام من المستشفيات بعد تحسن حالتهم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى بيان له اليوم، إن باقى الحالات المصابة تحت العلاج منهم ثلاثة مصابين بمستشفى الشرطة بمدينة نصر تترواح إصاباتهم ما بين كدمات متعددة بالجسد وجرح قطعى بالفخذ الأيسر وكسر بعظام اليد والساق.

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