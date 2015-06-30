تونس تحدد هوية 27 قتيلا من السياح في هجوم سوسة

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء انها حددت هوية 27 قتيلا من بينهم 19 بريطانيا قتلوا في الهجوم الدامي الذي شنه مسلح على فندق بمنتجع سوسة السياحي الاسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة "وصل الاطار (الطاقم) الطبي بقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء إلى تحديد هويات 27 سائحا من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نزلا بالمنطقة السياحية بالقنطاوي."

والضحايا هم 19 بريطانيا وسائح بلجيكي وألمانيان اثنان وثلاثة إيرلنديين وسائح برتغالي واحد وآخر روسي.

وقتل في الهجوم 39 شخصا

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