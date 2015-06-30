حفل إفطار تحوّل إلى تنافس على الأناقة بين النجمات!

اجتمعت نجمات مسلسل" 24 قيراط "وغيرهنّ من الفنانات في حفل إفطار شركة Eagle Films الذي أقامته مساء أمس في فندق "فينيسيا" في بيروت، وقد شهد هذا الحفل تنافساً في الأناقة بين النجمات اللواتي تنوعت خياراتهن بين العصري و الشرقي التقليدي، فمن كانت الأكثر تميزاً برأيكم؟

سيرين عبد النور اختارت إطلالة منعشة وحيوية باللون الأصفر عبارة عن فستان بقصّة قميص وصل حد الركبة مع حقيبة بتصميم مرح، وحذاء أنيق، وقد بدت إطلالتها شبابية وعصرية. أما نادين الراسي فاعتمدت الأسلوب الفخم حيث تألقت بتصميم لسعيد قبيسي عبارة عن سترة بليزر طويلة باللونين الأبيض والذهبي مع فستان من تحتها. ماغي بوغصن التي تشارك سيرين بطولة مسلسل" 24 قيراط" اختارت جامبسوت بنقشة النمر مع حزام ذهبي على الخصر، بينما وقع اختيار كل من ورد الخال وداليدا خليل على اللون الأبيض فتألقتا بفستانين بتصميمين ناعمين. الممثلة نظلي رواس فضلت إطلالة شرقية فاختارت عباءة سوداء مُطرزة بالذهبي، كذلك فعلت ساره أبي كنعان حيث فضلت العباءة التي اختارتها من رامي سلمون على الفستان وزينتها بحزام ذهبي عريض على الخصر. الممثلة المصرية رشا مهدي اختارت فستاناً بتصميم بسيط باللون الفوشيا. بينما نسقت باميلا الكيك إطلالة عصرية عبارة عن تنورة بخصر عال مع توب قصيرة.

إطلالة مَن مِنَ النجمات نالت إعجابك، وهل تفضلين إطلالات النجمات بالعباءات أم بالفساتين العصرية؟ شاهدي الصور هنا وأخبرينا.

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