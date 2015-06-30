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20 إطلالة لافتة لنجمات هوليوود

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20 إطلالة لافتة لنجمات هوليوود 20 إطلالة لافتة لنجمات هوليوود

الثلاثاء 30-06-2015 10:18

على الرغم من أن الإطلالات الرمضانية جذبت انتباه الصحافة العربية خلال الأيام الماضية، إلا أن أناقة نجمات هوليوود مازالت مستمرة، وقد ظهرت العديد من الإطلالات اللافتة لنجمات هذا الشهر نستعرضها معك في السطور التالية:

بدأ الشهر بإقامة حفل توزيع جوائز CFDA، وظهرت إطلالات أنيقة للنجمات الحاضرات، من بينهن: العارضة جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت بدلة فضية براقة من Michael Kors، وكريسي تيغان Christine Teigen التي اختارت فستاناً أبيضاً بتصميم جميل من Monique Lhuillier، كما أقيم حفل Tony Awards خلال هذا الشهر، وقد تألقت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez على سجادته الحمراء بإطلالة ملكية من Valentino، واختارت بيلا حديد Bella Hadid إطلالة ناعمة وأنيقة باللونين الأبيض والأسود.

وكانت الفساتين القصيرة خياراً للعديد من النجمات خلال هذا الشهر، ومنهن: بلا ثرون Bella Thorne بفستانها الأحمر الأنيق، وآمبر هيرد Amber Heard بإطلالتها الرائعة باللون الأرجواني الجذاب، وإيميليا كلارك Emilia Clarke بفستان Balenciaga الجذاب.

أما بالنسبة للإطلالات اليومية الأنيقة فقد جذبتنا إطلالات كارا ديليفين Cara Delevingne خلال الترويج لفيلمها الجديد، حيث ظهرت بستايلها العصري البسيط بإطلالات أنيقة وغير متكلفة، كما ظهرت كيندال جينر Kendall Jenner مع شقيقتها كايلي جينر Kylie Jenner في حفل TopShop بإطلالات ناعمة وتنسيقات عصرية، ولا يمكن أن ننسى إطلالة جيسيكا ألبا Jessica Alba التي كانت مثالاً للبساطة والنعومة.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات لنجمات هذا الشهر، وشاركينا برأيك.

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سيدتي