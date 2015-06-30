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ضبط عملات بـ4.5 مليون جنيه مع مصريين قبل سفرهما للإمارات

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ضبط عملات بـ4.5 مليون جنيه مع مصريين قبل سفرهما للإمارات ضبط عملات بـ4.5 مليون جنيه مع مصريين قبل سفرهما للإمارات


> تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولى من احباط محاولة تهريب عملات مالية مختلفة بحوالي ٤,٥ مليون جنيه مع راكبين مصريين الجنسية قبل سفرهما الى الإمارات بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الاجنبى والتى تسمح للراكب بحيازة 10 الاف دولار فقط او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

وصرح مصدر امني بالمطار وردت معلومات للواء يسري عبد العزيز مدير مباحث المطار عن محاولة التهريب مع تاجرين عملة وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الناصر حامد رئيس مباحث المطار واثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة الى دبي اشتبه العميد حاتم نصار رئيس مباحث الأموال العامة فى الراكبين ، وبتفتيشهما بمعرفة الرائد احمد يحيي عثر علي المبالغ المالية في جيوب سحرية بحقائبهما ، واعترفا بمحاولاتهما تهريب المبالغ المالية الي دبي لاستخدامها في تجارة العملة .

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لامن المطار بتحرير محضر بالواقعة والغاء سفرهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة للتحقيق .

 

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