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محافظ المنيا يتفقد معرض السلع الغذائية ويشدد على ضبط الأسواق في رمضان

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محافظ المنيا يتفقد معرض السلع الغذائية ويشدد على ضبط الأسواق في رمضان محافظ المنيا يتفقد معرض السلع الغذائية ويشدد على ضبط الأسواق في رمضان

تفقد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، معرض السلع الغذائية المقام باستراحة المحافظة، والذي يستمر طوال شهر رمضان المعظم، و تنظمه مديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم على استمرار المنفذ حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى إنه يخضع لإشراف مديرية التموين، لضمان ضبط الأسعار وتوافرها طوال الوقت.

وشدد المحافظ على تخفيض السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن التوسع في إقامة هذه المعارض على مستوى المحافظة، أدى إلى انخفاض الأسعار للسلع الغذائية بصورة كبيرة.

كما ستمع المحافظ إلى طلبات المواطنين ومقترحاتهم وردود أفعالهم تجاه المعارض التي تنظمها المحافظة لتقديم المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تيسيراً عليهم.

وطالب المحافظ خلال الجولة بتكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمعارض خلال شهر رمضان والأعياد لضبط الاسواق والاطمئنان على سلامة وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

 من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة ومستلزمات شهر رمضان من الياميش والعطارة والسكر والزيت والأرز والمكرونة والفول وغيرها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية وفى متناول الأسر.

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