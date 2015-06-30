بالفيديو..ضرب شاب بالأحذية فى جنازة النائب العام رفع إشارة "رابعة"

شيعت منذ قليل، جنازة المستشار هشام بركات، النائب العام، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وقام عدد من الأشخاص بالاعتداء على شاب عقب تشييع جنازة المستشار هشام بركات، النائب العام، من مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وذلك بعدما هتف ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفع إشارة “رابعة”.

وقام المتواجدون بضرب الشاب بالأيدى والأحذية، موجهين إليه سبابهم، بعدما لحقوا به بعد أن عبر الرصيف إلى الاتجاه الآخر من الطريق، حيث كان فى انتظاره دراجه نارية.

وكان النائب العام استشهد فى تفجير استهدف موكبه، صباح أمس الاثنين، بمنطقة مصر الجديدة.



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