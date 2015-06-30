القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مباحث قسم ثانى الإسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة المحلات التجارية بدائرة القسم.

وكان اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث يفيد بقيام الرائد احمد الصغير رئيس مباحث قسم ثانى الإسماعيلية ومعاونوه النقباء شريف بلبولة وعبدالرؤف شاهين وأنور القاضى معاونى المباحث من القبض على تشكيل عصابى يضم كل من ( ه . ص . ع )29 سنة عاطل له كارت تخصص اجرامى، و (ه .ع . م )30 سنة عاطل له كارت تخصص اجرامى، و(س . س . س ) 28 سنة عاطل مقيمون جميعا البلابسة دائرة قسم ثانى، وذلك اثناء استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " رقم (2521ص ط ف ) بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع الآتية : واقعة سرقة محل بلاستيك والمحرر بشأنها المحضر رقم 3572 لسنة 2015 جنح ثانى عن بلاغ المدعو (م . ع ) وواقعة سرقة 2 ماكينة لحام والمحرر عنها المحضر رقم 4914 لسنة 2015 جنح عن بلاغ (ط . ح . ث )، وواقعة سرقة مواد بناء تحت تهديد السلاح المحرر عنها المحضر رقم 1503 لسنة 2015 جنح القسم عن بلاغ (ع . ع . أ) وإحداث إصابته وواقعة سرقة محل ملابس والمحرر عنها المحضر رقم 4342 لسنة 2015 جنح ثانى عن بلاغ المواطن (ه . ع . ح )، وواقعة الشروع فى سرقة صالون حلاقة والمحرر عنها المحضر رقم 3974 لسنة 2015 جنح ثانى عن بلاغ (م . إ . ح )، و واقعة سرقة محل ملابس محرر عنها المحضر رقم 41 لسنة 2015 أحوال القسم عن بلاغ (م . ر . م ).

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات والسلاح المستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع واضافو بانهم كانوا يستخدمون سيارة ملاكى فى ارتكاب الوقائع جارى ضبطها، تم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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