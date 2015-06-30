9 فوائد للكرنب الأحمر أهمها علاج الصداع النصفى

الكرنب الأحمر يتميز بلونه البنفسجى المميز وطعمه المثير، ويتم استخدامه فى طبق السلطة الخضراء، وذلك بسبب فوائده التى لا تحصى.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكرنب الأحمر يحتوى على بعض المعادن الهامة لصحة الإنسان، كالنحاس والنيكل والرصاص والزئبق ونسبة عالية من الماء.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الكرنب الأحمر يساعد على:

1- التخلص من الوزن الزائد لأنه يساعد على الشعور بالشبع.

>2- يعالج الصداع بطريقة جيدة وخاصة الصداع النصفى.

>3- يقلل الشعور بالتعب والإرهاق.

>4- يساعد على تنشيط خلايا المخ ويقوى التذكر ويحسن الذاكرة.

>5- يحد من التعرض للإصابة بالحساسية.

>6- يحد من التعرض للإصابة بالإمساك وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

>7- يحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد على تنشيط الأنسجة الكبدية وتنظيم نسبة إنزيمات الكبد.

>8- يساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم.

>9- يقوى كثافة العظام ويحد من تعرضها للكسر.

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