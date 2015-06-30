شباب الشرقية ينظمون وقفة للمطالبة بازدواج طريق الموت بالحسينية

نظم العشرات من شباب مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وقفة احتجاجية، وذلك لمطالبة المسئولين بازدواج الطريق العام "الحسينية – فاقوس"، وخاصة بعد تكرار الحوادث عليه بشكل يومى ووفاة العشرات من الطلاب والأهالى بقرى المركز.

ويطلق الأهالى على الطريق العام "الحسينية – فاوقوس" طريق الموت، وذلك بعد الحوادث اليومية التى تقع عليه بسب ضيق الطريق، ومع ذلك يشتعل فى الاتجاهين، مما يتسبب فى كثرة الحوادث.

وكانت آخر الحوادث التى شهدها الطريق منذ 3 أيام بانقلاب أتوبيس بترعة على جانب الطريق أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 إصابات خطيرة.

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