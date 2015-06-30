حى غرب الإسكندرية يشن حملة على المبانى المخالفة وإشغالات الطريق

شن حى غرب بقيادة العميد محمد أبو شبانة القائم بأعمال رئيس حى غرب، حملة تحفظ على مواد البناء للعقار 15 شارع ابن مطروح، تم فيها التحفظ على عدد 2 برويطة ونصف طن أسمنت وجانش الونش.

كما شن الحى حملة تحفظ على مواد البناء للعقار 23 شارع الشبكش، وتم التحفظ على عدد من البرويطة ونصف طن أسمنت، وذلك بوجود مصطفى جمعة سكرتير عام الحى، ومأمور الضبطية القضائية ومدير ومفتشى المتابعة الميدانية.

علي صعيد آخر شنت إدارة إشغال الطريق بالحى حملة لإزالة الإشغالات من كوبرى كرموز، وفيها تم إزالة الباعة الجائلين والتحفظ على كمية من الخضار والفاكهة، وقام الحى بتسليمها إلى جمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز بمنطقة كوم الشقافة، وهى دار ضيافة للمسنين وللأطفال الأيتام وبلا مأوى.

من جهه أخرى رفعت إدارة الرصد البيئى بحى غرب بقيادة العميد محمد أبو شبانة القائم بأعمال رئيس حى غرب، وبوجود معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل 45 طن قمامة ومخلفات من أمام مدينة العرائس خلف قسم كرموز والمحمودية قبلى وكوبرى كرموز.

كما رفعت الإدارة 60 طن أتربة من كوبرى المحمودية بحرى بجوار مدرسة الفوزية أمام جراج شركة الكهرباء، ورفعت ناتج أعمال تجريف ترعة المحمودية بعد نقطة المرور بمعدل 102 طن.

وقامت الإدارة بإزالة إشغالات ومطاردة الفريزة والنباشين والتحفظ على الجوينات الخاصة بالفريزة، وذلك على ترعة المحمودية أمام مستشفى البلشى بكرموز، كما أزالت إدارة إشغال الطريق إشغالات وإسطبل أسفل كوبرى التاريخ بجوار أرض الملعب، وقامت بأعمال نظافة لأرض الملعب وإزالة للنجيلة تمهيدا لوضع النجيلة الجديدة بالملعب.