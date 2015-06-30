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مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بأشمون

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مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بأشمون مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بأشمون

صورة أرشيفية

لقى طفل مصرعه بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة دهسه تحت عجلات سيارة أثناء لهوه أمام منزله.

تلقى للواء محمد عبد الصمد، رئيس مباحث أشمون، من “محمد إبراهيم محمد الهنداوي”،63 سنة- بالمعاش، ومُقيم بقرية شعشاع- دائرة المركز، بلاغٍ يفيد بوفاة حفيده “مصطفى هاني عبدالقادر” عامان، ومقيم بذات الناحية، وذلك نتيجة اصطدام السيارة رقم “م ع ر – 8172 نقل”، قيادة ” كريم عيد عبد الهادي” 27سنة-مؤهل متوسط،، ومُقيم بذات الناحية، وذلك أثناء تواجده أمام المنزل .

 وبسؤال كل من والدة المتوفي “مروة محمد إبراهيم”29سنة- ربة منزل، وقائد السيارة، قررا بمضمون ما جاء بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد أن الوفاة، جاءت نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، مما نفى وجود شبهة جنائية.

وتم التحفظ على السيارة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 22039  جنح مركز أشمون  لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

 

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