الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة فى منطقة الزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة الزيتون دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور أمر اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى الشقة بالعقار، وجار حاليا عمليات التبريد.

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