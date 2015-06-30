مصرع أم ورضيعها وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطهطا سوهاج

>شهد طريق فرعي بناحية بني حرب دائرة مركز شرطة طهطا وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية مما نتج عنه وفاة ربة منزل ونجلها، وإصابة أخرى ونجلها، تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى طهطا العام .

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين .

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وتبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة والنقيب عمر أبوعقرب معاون مباحث المركز، أنه أثناء قيادة عطية ع م م 21 عاما طالب ويقيم دائرة مركز جهينة السيارة رقم 18790 نقل سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية " توك توك - بدون لوحات معدنية " قيادة محمد ع خ30 عاما سائق ويقيم بناحية الجريدات دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفـــــاة منال ع إ32 عاما ربة منزل ونجلها الطفل محمد ح أ ر البالغ من العمر ثمانية أيام، ويقيمان بذات الناحية وإصابة، وإصابة هدي ع إ25 ربة منزل [ شقيقة المتوفاة ] " بكسر بالفخذين وكدمات متفرقة بالجسم " وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي والطفل أحمد م ع 5 [ نجل المصابة ] ويقيمان بذات الناحية " بجروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

و تم نقل الجثتين والمصاب الأخير للمستشفي المركزي وبسؤال قائد السيارة و رشاد م م ر45 عاما موظف ويقيم بذات الناحية نجل عم والد الطفل المتوفي أيدا ما جاء بالفحص، وأضاف الأول بأنه فوجئ بقائد الدراجة النارية يقطع الطريق أمامه ولم يستطع مفاداته، ونفي الأخير الشبهة الجنائية، كما حدثت بعض التلفيات بالسيارة والدراجة النارية، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5114 جنح المركز لسنة 2015.