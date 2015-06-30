النيابة تأمر بدفن جثث ضحايا حادث حريق معرض سيارات قليوب

أمر أكرم أبو سحلى وكيل أول نيابة قليوب، وسكرتارية على حسنى، بالتصريح بدفن جثة أمين شرطة ومجند و2 آخرين، الذين لقوا مصرعهم إثر اصطدام سيارة نقل فر قائدها هاربا بأخرى للشرطة فانقلبت وشبت فيها النيران التى امتدت لسيارتين أخرتين بقرية قلما.

كان المقدم إسلام عبد الحميد نائب مدير شرطة النجدة بالقليوبية تلقى بلاغا بنشوب حريق فى 3 سيارات بجوار كمين الشرطة ومعرض سيارات بالطريق الزراعى عند قرية قلما، تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم عماد عياد والعميد سيد نصر من إدارة بالحماية المدنية بالقليوبية و15 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداداه لباقى السيارات المتواجدة فى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة، أن الحريق شب نتيجة اصطدام سيارة نقل كانت قادمة من بنها بسيارة الشرطة المتواجدة فى الكمين المرورى الموجود عند قرية قلما فانقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران وامتدت لسيارتين تابعتين لمعرض سيارات مجاور للكمين، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الموقف وإخماد الحريق وتسيير حركة المرور على الطريق التى شهدت تعطلا فى الحركة المرورية، وتم نقل الجثث لمستشفى قليوب ومستشفى طوخ وجار التعرف على بياناتهم.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12232لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه برئاسة المستشار حسن خليل رئيس النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

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