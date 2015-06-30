4 ملايين جنيه خسائر حريق معرض سيارات القليوبية

أكد مصدر بالحماية المدنية بالقليوبية، أن الخسائر المبدئية لحادث حريق معرض سيارات القليوبية تقدر بحوالى 4 ملايين جنيه، وذلك بعد اشتعال النيران فى سيارة نقل ثقيل عند مدخل قرية قلما التابعة لقليوب طريق مصر إسكندرية الزراعى، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى معرض سيارات سيد المكاوى.

وكانت قد اشتعلت النيران فى سيارة نقل ثقيل عند مدخل قرية قلما التابعة لقليوب، ما أدى إلى انتقال الحريق إلى معرض سيارات سيد المكاوى، وفوجئ المارة على الطريق بانجراف سيارة النقل الثقيل يمينا واصطدامها بعمود كهربائى أمام معرض السيارات، مما أدى إلى اشتعال النيران بالكامل فى سيارة النقل وامتدادها إلى باقى السيارات المزدحم بها المعرض.

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