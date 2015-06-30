العب رياضة قبل الفطار بساعة للتخلص من الدهون المتراكمة بجسمك

ممارسة الرياضة أحد الأشياء الهامة للحفاظ على صحة الأشخاص بوجه عام، مما يجعل من ممارستها أهمية وفوائد كبيرة خاصة فى شهر رمضان.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن لممارسة الأشخاص للرياضة طوال العام أهمية كبرى وخاصة خلال شهر رمضان مما يساهم فى الحفاظ على الصحة.

وتستكمل د. مها قائلة "تساهم ممارسة الرياضة فى شهر رمضان فى تخلص الجسم من السموم نتيجة اكتمال المنظومة الصحية والتى تمثل فيها الرياضة أهمية كبرى خلال شهر رمضان وذلك للأسباب التالية:

1)يساعد الصيام الجسم فى حرق الدهون المتراكمة نتيجة عدم وجود أى طاقة عن طريق الأكل مما يساعد فى إنقاص الوزن.

>2)الاهتمام بممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة واحدة حيث يكون نسبة السكر بالدم أقل عن مستوياته، مما يؤدى لتحول الدهون المتراكمة بالجسم إلى مصدر طاقة وبالتالى تكون النتيجة الوصول إلى جسم رشيق مع انتهاء الشهر الكريم.

>3)تقلل من التوتر الناتج عن الصيام.

>4)ينصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بممارسة الرياضة بعد الإفطار بـ3 ساعات لحرق الدهون السعرات الحرارية الزائدة بوجبة الإفطار بعد عملية الهضم التى تستغرق 3 ساعات.