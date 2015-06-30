بالفيديو .. «السيسي» خلال تشييع جثمان النائب العام : الإرهاب يريد إسكات مصر لكنها لن تصمت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دم الشهيد في رقابنا جميعاً وفي رقاب جميع المصريين، ونحن لسنا مرتبكين ولا مهزوزين، أنا أتحدث عن جميع المصريين.

وأضاف الرئيس خلال كلمته عقب تشييع جثمان الشهيد النائب العام: “نحن حتى الآن لم نقم بأي إجراء استثنائي واحد، نحن ننفذ قانون وسيتم تنفيذ الأحكام إعدام أو مؤبد، وهو ما نحتاج إليه”، مؤكداً نحن جاهزون لهما يحدث وللتحديات، ونحن نراعي الله في كل تصرفاتنا، وبعدها المصلحة الوطنية، والمصريين، ونحن مستعدون لمواجهة أي تحد ما دام الشعب المصري على قلب رجل واحد.

وقال ”السيسي” : النائب العام يعني صوت مصر، واغتياله يعني إسكات صوت مصر لكن مصر لا يستطيع أحد إسكاتها، مضيفاً: لكي نعزي جميع المصريين فعلاً ليس بالكلام ولكن بالفعل من خلال مواجهة الإرهاب وإنجاز الأحكام القضائية العادلة.

واختتم الرئيس كلمته :”يحيا الشهيد وتحيا مصر”.

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