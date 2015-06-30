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وزيرة السكان ومحافظ أسيوط يبدآن اجتماعهما بدقيقة حداد على النائب العام

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وزيرة السكان ومحافظ أسيوط يبدآن اجتماعهما بدقيقة حداد على النائب العام وزيرة السكان ومحافظ أسيوط يبدآن اجتماعهما بدقيقة حداد على النائب العام
عقدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، اجتماع المجلس الإقليمى بمحافظة أسيوط، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، وذلك لوضع الخطة التشاركية ونظام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية السكانية للمحافظة.

وبدأ الاجتماع بطلب المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بوقوف الحضور دقيقة حدادًا على روح النائب العام الشهيد هشام بركات وفى كلمة لوزيرة السكان ومحافظ أسيوط قدما العزاء فى وفاة المستشار هشام بركات، النائب العام، وأدانا الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته، وتقدما بالتعازى للشعب المصرى وأسرة الشهيد، مؤكدين أن الحادث رغم بشاعته لن يثنى الشعب المصرى وحكومته عن مواصلة مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية.

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