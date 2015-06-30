صرف 25% من قيمة التعويضات للمتضررين من الطريق الإقليمى بالمنوفية

صرح اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، بأن المحافظة قامت بصرف 25% من قيمة تعويضات نزع المليكة لإنشاء الطريق الإقليمى الدائرى بنها - السادات كدفعة أولى فورًا، والباقى على شكل دفعات منتظمة، حيث إن إجمالى المتضررين هو 218 متضررًا، 96 منهم بقرية مجريا و65 بقرية الأنجب، و25 بقرية رملة الأنجب و32 بقرية شنشور، وجميعهم من قرى مركز أشمون، وأنه تم الصرف 171 حالة منهم والمتبقى هو 47 حالة.

كما أكد على أن الصرف تم حسب الكشوف التى حددتها مديرية المساحة لأنها من قام برفع المساحات على أرض الواقع وتحديد أسماء الملاك الحقيقين لهذه الأراضى من المتضررين من هذا الطريق.

وأوضح أن المسار المعتمد هو أفضل مسار تم اختياره لتحقيق أقل الأضرار للمواطنين، فضلا عن تفاديه آلاف المنازل، مضيفًا "أنه الأفضل دون وساطة أو محسوبية، وأنه سيتم تنفيذه على الجميع سواء".

ومن جانبه، شدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالطريق بما يحقق المنفعة العامة للدولة وبأقل الخسائر الممكنة للمواطنين.



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