مباحث المنتزه أول تضبط 5 عاطلين حاولوا فرض السيطرة على الأهالى

نجح ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور القسم فى ضبط 5 عاطلين أثناء ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بشارع محمد نجيب.

تمكنت القوات من ضبط كل من "أبو زيد.ا.ا" 30 سنة عاطل، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، و"محمد. ج. م" 28 سنة بدون عمل، بحوزته سيف كبير الحجم، و"فرج.ا.و" 34 سنة بدون عمل، بحوزته سكين كبير الحجم، و"إيهاب.م.ع" 29 سنة بدون عمل بحوزته سكين كبير الحجم، و"حمزة.ع. م" 23 سنة بدون عمل، جميعهم مقيمون دائرة القسم، أثناء قيامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بشارع محمد نجيب، تحرر المحضر جنايات أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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