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عصر اليوم.. جنازة شعبية للنائب العام تنطلق من محكمة دمياط

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عصر اليوم.. جنازة شعبية للنائب العام تنطلق من محكمة دمياط عصر اليوم.. جنازة شعبية للنائب العام تنطلق من محكمة دمياط
يؤدى عصر اليوم المئات من أبناء محافظة دمياط بدعوة من نقابة المحامين بدمياط، وبالاشتراك مع القوى الثورية صلاة الغائب على روح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الذى استشهد صباح أمس الاثنين على يد الإرهاب الأسود.

ويعقب الصلاة جنازة شعبية تتحرك من أمام محكمة دمياط الابتدائية متجهة إلى ميدان الساعة بقلب مدينة دمياط والذى شهد انطلاق ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى دمياط، تندد بالإرهاب وتطالب بسرعة القصاص من مرتكبى الحادث.

ومن ناحية أخرى، قررت القوى الثورية بدمياط إلغاء احتفاليات التى كان مقررا لها اليوم بميدان الساعة فى ذكرى 30 يونيو، وذلك حدادا على شهيد الوطن المستشار هشام بركات .

-طائرة هليكوبتر تؤمن موكب جثمان النائب العام فى النزهة
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- بالفيديو.. جثمان النائب العام يغادر مستشفى النزهة لتشييع الجنازة بمسجد المشير
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- اسمع الخبر.. إقامة صلاة الجنازة على النائب العام بمسجد المشير طنطاوى
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مصر 365

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