ضبط 3 طلاب أثناء الغش بالمحمول بامتحانات الثانوية فى سوهاج

اختتم اليوم ماراثون الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم المنوط بها متابعة سير أعمال الامتحانات قيام 3 طلاب بأعمال الغش باستخدام الهاتف المحمول.

وجاءت الحالة الأولى لطالب بمدرسة دار السلام الإعدادية، والحالة الثانية لطالب بمدرسة الحج حداد بأدفا دائرة مركز سوهاج والحالة الثالثة لطالب بلجنة ساقلته الابتدائية القديمة، وذلك بمادة الكيمياء تم عمل المحاضر اللازمة للطلاب الثلاثة وتحريز أوراق الإجابة والهواتف المحمولة لإرسالها للوزارة لاستكمال التحقيق.

هذا وقد رصدت الغرفة فى مادة الكيمياء نظام حديث تقدم 10 آلاف، 751 طالبا وطالبة لأداء الامتحان حضر منهم 9 آلاف و727 طالبًا وطالبة وغياب 1024 طالبًا وطالبة.

وفى مادة التاريخ شعبة أدبية تقدم للامتحان 6945 طالبًا وطالبة حضر منهم 6690 طالبًا وطالبة وتغيب عن الامتحان 255 طالبًا وطالبة.

وبهذا تكون جملة المتقدمين 17 ألفًا و696 طالبًا وطالبة حضر منهم 16 ألفًا و417 طالبًا وطالبة وتغيب عن أداء الامتحان بالمادتين 1279 طالبًا وطالبة.