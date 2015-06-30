تخصيص 8 ملايين جنيه لاستكمال خطوط الصرف بمنطقة بلبيس الصناعية

خاطب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، رئاسة هيئة التنمية الصناعية لإعادة تخصيص 8 ملايين جنيه، وتوجيهها لاستكمال خطوط الطرد للصرف الصحى بمنطقة بلبيس الصناعية بدلاً من الرصف، وذلك لإنهاء الأعمال بخطوط الصرف الصحى والتشغيل.

كما شدد على مدير مديرية الطرق والكبارى ضرورة سرعة إنهاء أعمال الرصف بالمنطقة ومعالجة أى خلل ورد الشىء لأصله، مع عمل مطبات صناعية خلال 20 يوما بالمدينة.

وقرر محافظ الشرقية عرض أرض البنزينة وأرض 20 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببلبيس على لجنة تثمين الأراضى بالمحافظة لتقدير السعر، تمهيدًا لعرضها للبيع للمستثمرين الجادين بسعر السوق.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بلبيس وهيئة الاستثمار، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة كهرباء الشرقية.