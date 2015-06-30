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الزبادى يقوى العظام ويحميك من ارتفاع ضغط الدم..تعرف على طريقة تحضيره الصحية

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الزبادى يقوى العظام ويحميك من ارتفاع ضغط الدم..تعرف على طريقة تحضيره الصحية الزبادى يقوى العظام ويحميك من ارتفاع ضغط الدم..تعرف على طريقة تحضيره الصحية
الزبادى من أهم الأطعمة التى يتناولها الصائمون فى وجبة السحور، ويعتبر من أهم الأطعمة على مستوى العالم وذلك يرجع إلى فوائده التى لا تحصى.

وحول ذلك يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الزبادى يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كفيتامين "ب" والكالسيوم وحمض الفوليك والزنك والفسفور.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول كوب من الزبادى أثناء وجبة السحور يساعد على الحد من الشعور بالعطش طيلة وقت الصيام الطويل، كما أنه يسهل ويحد من التعرض للعسر الهضمى ويقوى الجهاز المناعى ويخلصك من الوزن الزائد ويمنع الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويقوم على تنظيمه، ويقوى كثافة العظام ويمنعها من التعرض للكسر.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، طريقة إعداد الزبادى فى المنزل، عن طريق:

المكونات:


>كوب من الزبادى + كيلو من الحليب.

طريقة التحضير:


>1- يتم وضع كوب الزبادى فى الثلاجة حتى يأخذ البرودة الكافية.
>2- يتم وضع كيلو الحليب على النار حتى الغليان، ويتم تركه حتى يبرد.
>3- يتم استخراج كوب الزبادى من الثلاجة وتذويبه بقليل من الحليب.
>4- يتم وضع كوب الزبادى بعد التذويب على كيلو الحليب الدافئ وإدخاله الفرن الساخن لمدة 10 دقائق.
>5- يتم تركه فى الفرن بعد إغلاقه لمدة 4 ساعات ثم استخراجه وإدخاله الثلاجة.
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