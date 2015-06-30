"مادونا ليفت" الأقوى في عالم تجميل البشرة وشدها !

أثارت نجمة "البوب" العالمية والمغنية الاستعراضية مادونا الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، بسبب تمكّنها من الحصول على نظرة واسعة وحاجبين مرفوعين ومشدودين. فبدت أصغر سناً وأكثر إشراقاً. لقد أعادت مادونا عقارب الساعة إلى الوراء بخضوعها لإجراء "مادونا ليفت"، التقنية التي تعرف بـ "ليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي" Lazer SmartXide Co2، والأكثر تقدّماً في تقنيات اللايزر لعلاج الجلد المترهّل والفضفاض حول الجفون، وصقل البشرة، ورفع الحاجبين دون أي شقوق.



تعمل تقنية "ليزر سمارت أكس دوت ليزر ثاني أكسيد الكربون" SmartXide Co2 على تجديد الجلد ضوئياً بواسطة جهاز يسمى Smart Xide Dote، ويعتمد على استخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون، وهو أقوى ليزر لمعالجة البشرة تمّ التوصل إليه حتى الآن. ويطبّق من خلال تسليط شعاع من الضوء بشكل مباشر على مجموعة من النقاط المحددة الكترونياً على البشرة، فيعمل على اختراقها وإزالة الجلد التالف. هذه التقنية تعمل على تجديد وتحفيز بروتيين الكولاجين والايلاستين لتعزيز وتجديد خلايا البشرة.

ما يقوم به هذا الليزر بالضبط هو التأثير بمناطق صغيرة جداً وبعمق معيّن، دون الحاجة إلى تقشير كامل للبشرة. كما يحدث عند استخدام أجهزة اللايزر التقليدية الأخرى.

يستغرق هذا الإجراء أقل من 20 دقيقة، ولا يُسبب الكثير من الألم سوى الشعور بلدغات متفرقة. أما إذا كانت البشرة حساسة فيمكن وضع المخدر قبل البدء بالعلاج.

إن تقنية "مادونا ليفت" تعتبر آمنة، وتقتصر آثارها الجانبية التي تلي الجلسة فقط على احمرار طفيف في البشرة لبضعة أيام. لذلك، يُنصح بعدم التعرّض لأشعة الشمس واستخدام كريم واق من الشمس.

الجيد في هذا العلاج التجميلي أن نتائجه فورية وملموسة، ويمكن ملاحظة الفرق سريعاً. كثيرات ممن خضعن لهذا العلاج لاقين النتيجة المرجوة وقد تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

لكن البعض قد يحتجن إلى جلسات إضافية قد تصل إلى 3 أو 4 جلسات، وهذا يعتمد على درجة سوء حالة البشرة ومدى تأثرها بعلامات الشيخوخة.

أما ميزات تقنية "مادونا ليفت" فهي:

• شدّ الجفن المترهّل والفضفاض حول العينين.

• رفع الحواجب وصقل البشرة.

• تحسين لون البشرة والحدّ من التصبغات غير النظامية.

• تحفيز تشكيل بروتيين الكولاجين والايلاستين.

• القضاء على الهالات السوداء.

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