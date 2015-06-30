تخلصي من تساقط الشعر تدريجياً

إن مشكلة تساقط الشعر تعتبر من المشاكل التي تعاني منها معظم الفتيات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحلول المتعلقة بهذه المشكلة تقتصر على بعض النصائح أو الوعود الوهمية والخالية من الفعالية تماماً، أما الحل الفعال والأمثل فهو الحل الذي ينصحك بالابتعاد عن مسببات هذا التساقط، فتساقط الشعر بمعدل 25 إلى 50 شعرة يومياً قد ينقص إلى 10 أو 15 شعرة يومياً، وبذلك ستكونين قد نجحتِ في التخلص التدريجي من هذه المشكلة، ويمكنك بعدها البحث عن حلول تساهم في إيقافها تماماً.

إليك بعض مسببات تساقط الشعر لتتخلصي منه تدريجياً:

1. استخدام مجففات الشعر يومياً يجعل شعرك أكثر عرضة للتلف والتساقط، كذلك إذا كنت تحبين تلوين شعرك باستمرار فذلك سيؤدي إلى تساقطه، لذا احرصي على منح شعرك استراحة كل فترة مع استخدام منتجات تعزز نمو الشعر لتجنب سقوطه المتكرر.

2. احرصي على اتباع نظام غذائي صحي عني بالفيتامينات التي تغذي شعرك، إضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا3 كالسلمون والتونة، وإذا كانت لديك صعوبة في الحصول على هذه الفيتامينات عن طريق الغذاء فيمكنك تناولها عن طريق أقراص مكملات غذائية.

3. تجنبي استخدام الماء الساخن على شعرك واستخدمي الماء الفاتر أو البارد لتقللي من تساقط الشعر.

4. قومي بوضع الصبار على شعرك، فهو علاج رائع لتساقط الشعر؛ لأنه يساعد على زيادة نمو بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

5. استخدمي الزيوت المغذية للشعر كزيت إكليل الجبل وزيت الجوجوبا كحمام زيت أسبوعي لتغذية شعرك ومنع تساقطه.

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