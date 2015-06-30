حارس أمن وأبناؤه يقتلون فرانا بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

لقى منذ قليل، فران بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه متأثرا بإصابتة بجروح متفرقة بالجسم، وذلك إثر قيام حارس أمنى وأبنائه بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بوصول فتحى شاكر فتحى 23 عاما فران إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابًا بجروح متقرفة بالجسم.

وبالانتقال الفورى وسؤاله، اتهم "إبراهيم.أ" 55 عاما حارس أمنى، و3 من أبنائه بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن المصاب فارق الحياة متأثر بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، وجارى الآن استخراج تصرح الدفن.

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