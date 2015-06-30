رئيس أتحاد المنتجين العرب يطالب مالك قنوات «mbc» بوقف برنامج «رامز واكل الجو»

طالب د.إبراهيم أبو ذكرى”المنتج ورئيس مجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب”، الشيخ وليد الإبراهيم “مالك قنوات “mbc” ،بالتدخل لوقف إذاعة برامج “رمز واكل الجو”و”100ريختر” عبر قناة “mbc مصر”،بدعوى إهانتها لكرامة فنانى مصر.

> وقال أبو ذكرى.ولي عهد دبي “حمدان بن راشد أل مكتوم” في قرار رفع اسمه من علي تتر رامز يؤكد انه كان ضحية كذب كما كذبوا علي فنانينا ،وكان ايضا ضحية ضمن ضحايا برنامج رامز، وأخذ مقلب كما الفنانيين في هذا البرنامج .

> وأضاف السؤال الان والذي يحتاج الي اجابة .. هل الشيخ وليد (سعيد ومبسوط ) بما يبثة من خلال قناته mbc MISR علي العرب وهل نعتبره مشاركا أصيلا في هذه المهزلة التي أهانت الفنان المصري؟.

> ويكمل .هذه البرامج اعتبرها رسالة حاده وسيئة في تاريخ الشيخ وليد المشرف، بعد ان صرح رامز في تصريح له مع شريف عامر ان الشيخ وليد هو الذي وفر كل هذه الإمكانيات وتحدث مع ولي عهد دبي الذي طلب رفع اسمه من علي التتر ،وهي رسالة ايضا للشيخ وليد من ولي العهد ،وطلبا لوقف مذبحة كرامة الفنانيين المصريين ، وأضف الي مسيرة البرامج المسيئة والتي تذاع علي نفس القناة وهي كثيرة نحصرها في رامز والبرنامج الاخر المسمي ( 100 رختر .(،أملنا ان يصحح الشيخ وليد المسار فأنا اعلم عن قرب ان لديه شجاعة تصحيح الأخطاء ..!!

> وأختتم أبو ذكرى تعليقه بالقول .ولا انسي ان اشكر ولي عهد دبي علي قرارة المهذب .. فأهل الشيخ راشد المكتوم وكل أولاده وأحفاده رجال رجال كما جاء في صفات الرجولة الحقة ،وأتمني ان يحوذ حذو ولي عهد دبي الشيخ وليد فهو ليس اقل منه رجولة ونخوة !