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غرق شاب أثناء استحمامه فى ترعة بالأقصر

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غرق شاب أثناء استحمامه فى ترعة بالأقصر غرق شاب أثناء استحمامه فى ترعة بالأقصر
لقى شاب مصرعه غرقًا فى ترعة الكلابية بقرية العديسات بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء السباحة مع شباب وأطفال المنطقة هربًا من حرارة الجو، ويقوم رجال شرطة المسطحات المائية بمحاولات مكثفة لإخراج جثة الشاب من الترعة.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بغرق شاب فى العقد الثانى من العمر فى ترعة الكلابية بقرية العديسات بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، أثناء السباحة مع شباب وأطفال المنطقة هربًا من حرارة الجو، وأمر على الفور بانتشار رجال المسطحات المائية للبحث عن جثة الشاب المتوفى.

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مصر 365