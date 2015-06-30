أبنة المستشار هشام بركات لـ «السيسي»: «هاتلي حق البطل اللي سابني علشان مصر»

وجهت مروة بركات، ابنة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: “هاتلي حق البطل اللي سابني علشان مصر”.

وكتبت “مروة” في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مش عايزة الجنازة العسكرية أنا عايزة حضنه يا سيادة الرئيس.. أنت عارف أنا نايمة في نفس مكانه بنفس غطاه بس برضه مش مرتاحة لأن حضنه مش موجود”.

وأضافت ابنة النائب العام:”يا سيادة الرئيس ممكن تحس بيا.. هي مصر تستاهل بس أنا كمان أستاهل لأن مصر ليها كتير بس أنا مكنش ليا غيره هو وبس.. يا سيادة الرئيس هاتلى حق البطل هات حق اللى سابنى أنا علشان مصر.. هات حق الشهيد البطل هات حق بنت البطل اللى اتحرمت من البطل”.

كان انفجار استهدف، صباح اليوم الإثنين، موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، بميدان الحجاز في مصر الجديدة، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة 8 أشخاص آخرين تم نقلهم لمستشفى هليوبوليس والنزهة لتلقي العلاج.