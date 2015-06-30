أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أبنة المستشار هشام بركات لـ «السيسي»: «هاتلي حق البطل اللي سابني علشان مصر»

Google+ Print
أبنة المستشار هشام بركات لـ «السيسي»: «هاتلي حق البطل اللي سابني علشان مصر» أبنة المستشار هشام بركات لـ «السيسي»: «هاتلي حق البطل اللي سابني علشان مصر»

وجهت مروة بركات، ابنة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، رسالة للرئيس عبدالفتاح ، قائلة: “هاتلي حق البطل اللي سابني علشان ”.

وكتبت “مروة” في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مش عايزة الجنازة العسكرية أنا عايزة حضنه يا سيادة الرئيس.. أنت عارف أنا نايمة في نفس مكانه بنفس غطاه بس برضه مش مرتاحة لأن حضنه مش موجود”.

وأضافت ابنة النائب العام:”يا سيادة الرئيس ممكن تحس بيا.. هي مصر تستاهل بس أنا كمان أستاهل لأن مصر ليها كتير بس أنا مكنش ليا غيره هو وبس.. يا سيادة الرئيس هاتلى حق البطل هات حق اللى سابنى أنا علشان مصر.. هات حق الشهيد البطل هات حق بنت البطل اللى اتحرمت من البطل”.

كان انفجار استهدف، صباح اليوم الإثنين، موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، بميدان الحجاز في مصر الجديدة، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة 8 أشخاص آخرين تم نقلهم لمستشفى هليوبوليس والنزهة لتلقي العلاج.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم