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سقوط طائرة نقل عسكرية ومقتل 30 شخصًا على الأقل بإندونيسيا

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سقوط طائرة نقل عسكرية ومقتل 30 شخصًا على الأقل بإندونيسيا سقوط طائرة نقل عسكرية ومقتل 30 شخصًا على الأقل بإندونيسيا

لقي 30 شخصاً على الأقل مصرعهم، إثر سقوط طائرة نقل عسكرية إندونيسية فوق فندق ومنطقة سكنية في مدينة ميدان بشمال سومطرة.

وقال هيسار تورنيب المتحدث باسم  وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لـ”رويترز” : إن أحدث معلومات لدينا هي أن 30 شخصا قتلوا. وقد يرتفع العدد”.

وقال فؤاد باسيا المتحدث باسم الجيش، إن 12 شخصا بينهم الطيار كانوا على متن الطائرة من طراز (سي-130 هركيوليز).

وعثر على خمس جثث منهم، فيما بثت قناة تلفزيونية محلية لقطات لمنازل وفنادق يتصاعد منها دخان أسود في المنطقة.

وقال “باسيا” إن طائرة النقل هركيوليز كانت في طريقها من قاعدة جوية في ميدان إلى جزر ناتونا النائية وتحطمت بعد دقائق من إقلاعها.

وكانت وسائل اعلام قالت إن الطيار طلب العودة بسبب مشاكل تقنية،وقالت عاملة استقبال في فندق جولدن إيلفن “حلقت الطائرة عدة مرات (فوق الفندق) وكانت على مستوى منخفض بحق.”

وأضافت أن الطائرة صدمت أيضا صالون تدليك عادة ما يكون به عدة من الأشخاص أثناء النهار.

وقال سايري ام. ساراجيه مسؤول العلاقات العامة بمستشفى آدم مالك المركزي العام إن 11 جثة نقلت إلى المستشفى حتى الآن.

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