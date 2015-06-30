السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج العبوات الزجاجية بالسادات

نشب حريق هائل بمصنع لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد بيبرس، مدير الحماية المدنية والإطفاء، يُفيد بنشوب حريق حجرة بالطابق الأرضي بالمصنع المُكون من طابقين على مساحة 20 متر تقريباً من إجمالي المساحة، والتي تُقدر بنحو 36 ألف متر، ولم ينجم عن الحريق أية إصابات بشرية .

وانحصرت التلفيات في إحتراق “15 بالتة بإجمالي عدد 240 كرتونة مُنتج نهائي لأطقم فنجان”، وبسؤال مدير الأمن الصناعي بالمصنع، رجح أن يكون سبب الحريق ماسٍ كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 4094 إداري مركز السادات لسنة 2015 م .