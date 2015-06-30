«تمرد» تلغي احتفالاتها بثورة يونيو حدادًا على النائب العام بالمنيا

نعت حركة تمرد بالمنيا، شهيد العدالة والوطن النائب العام المستشار هشام بركات، الذي استشهد في حادث إرهابي غادر.

قال بيان للحركة، اليوم “الثلاثاء”، إن اغتيال رجال العدالة في مصرهو إمتداد لعمليات الجماعة الإرهابية، وإن حادث اغتيال النائب العام، يُذكر كل المصريين بحقارة هذه الجماعة الإرهابية.

وقالت تمرد، إنها على ثقة تامة ويقين، من أن هذا الحادث الخسيس، لن يثني رجال العدالة عن القيام بواجبهم، وممارسة عملهم وكشف الحقائق وتقديم جميع الإرهابيين للعقاب العادل على ما فعلوه في حق مصر والمصريين.

وقدمت الحركة خالص العزاء إلى شعب مصر في فقيدها، وأكدت أن هذه الدماء الذكية لن تضيع هباءًا، وأن مصر أصبحت دولة ذات سيادة داخلية وخارجية وقادرة على القصاص العادل من أي يد تمس المصريين.

وقررت تمرد المنيا، إلغاء احتفالاتها بثورة 30 يونيو، و3/7 حدادًا على روح المستشار الجليل هشام بركات.