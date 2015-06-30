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محافظ المنيا ينعي النائب العام .. ويؤكد : الأعمال الإرهابية لن تنال من إرادتنا

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محافظ المنيا ينعي النائب العام .. ويؤكد : الأعمال الإرهابية لن تنال من إرادتنا محافظ المنيا ينعي النائب العام .. ويؤكد : الأعمال الإرهابية لن تنال من إرادتنا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

نعى اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا، المستشار هشام بركات النائب العام، الذي استشهد إثر استهدافه من قِبل الجماعات الإرهابية بعد رحلة من العطاء، كان خلالها مثال يحتذى به في العمل، وتطبيق القانون والعدالة.

وكان المحافظ،  قد استهل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم “الثلاثاء”، بقراءة  سورة الفاتحة على روح الشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده برحمته ورضوانه، وأن يرزق الشعب المصري الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، أن مثل هذه  الأعمال الإرهابية، لن تنال من قوة وإرداة الشعب المصري في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وأوضح أنها لن تؤثر في مسيرة القضاء في التصدي للإرهاب الأسود، بل سيزيده إصرارًا على أداء رسالته السامية في تحقيق العدل والدفاع عن الحق، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد.

 

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