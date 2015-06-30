الزند فى جنازة النائب العام: "الدور عليا وأنا مرحب وأجر الشهادة كبير"

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل فى تصريحات خلال المشاركة فى تشييع جنازة المستشار هشام بركات النائب العام:"إن الإرهاب قتل المستشار بركات والدور القادم عليا وأنا مرحب جدا، لأنها شهادة لايعلوها أجر".

وأضاف الزند أنه وكل أعضاء السلطة القضائية سيعملون فى الإجازة القضائية من أجل روح الشهيد، لافتا إلى أن مصر لن تهدأ ولن تسكت عن الجرائم الخسيسة التى ترتكبها الجماعة الإرهابية فى حق الشعب المصرى، ولن تهدأ روح المستشار هشام بركات إلا وقد اقتصينا له.

وشدد وزير العدل فى حديثه مع أعضاء الهيئة القضائية على هامش العزاء، على ضرورة وقوف جميع القضاة صفا واحدا لإنجاز القضايا التى ينظرونها وخاصة قضايا الجنح، بحيث يتم الانتهاء منها فى جلسة واحدة مع إعطاء كافة الضمانات للمتهمين.

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