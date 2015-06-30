أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الزند فى جنازة النائب العام: "الدور عليا وأنا مرحب وأجر الشهادة كبير"

Google+ Print
الزند فى جنازة النائب العام: "الدور عليا وأنا مرحب وأجر الشهادة كبير" الزند فى جنازة النائب العام: "الدور عليا وأنا مرحب وأجر الشهادة كبير"
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل فى تصريحات خلال المشاركة فى تشييع جنازة المستشار هشام بركات النائب العام:"إن الإرهاب قتل المستشار بركات والدور القادم عليا وأنا مرحب جدا، لأنها شهادة لايعلوها أجر".

وأضاف الزند أنه وكل أعضاء السلطة القضائية سيعملون فى الإجازة القضائية من أجل روح الشهيد، لافتا إلى أن لن تهدأ ولن تسكت عن الجرائم الخسيسة التى ترتكبها الجماعة الإرهابية فى حق الشعب المصرى، ولن تهدأ روح المستشار هشام بركات إلا وقد اقتصينا له.

وشدد وزير العدل فى حديثه مع أعضاء الهيئة القضائية على هامش العزاء، على ضرورة وقوف جميع القضاة صفا واحدا لإنجاز القضايا التى ينظرونها وخاصة قضايا الجنح، بحيث يتم الانتهاء منها فى جلسة واحدة مع إعطاء كافة الضمانات للمتهمين.

-طائرة هليكوبتر تؤمن موكب جثمان النائب العام فى النزهة
>

- بالفيديو.. جثمان النائب العام يغادر مستشفى النزهة لتشييع الجنازة بمسجد المشير
>

- اسمع الخبر.. إقامة صلاة الجنازة على النائب العام بمسجد المشير طنطاوى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟