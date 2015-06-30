وكيل مدافع برشلونة يؤكد التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان

(إفي): أكد خوان دي ديوس كاراسكو، وكيل أعمال مارتين مونتويا مدافع برشلونة، التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان، ينتقل بموجبه اللاعب إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عامين، في انتظار صفقة انتقال حر للاعب من الفريق الكتالوني.

وقال وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب": "يمكننا القول بأننا في انتظار انتقال حر من برشلونة. توصلنا لاتفاق"، مشيرا إلى أن الاعلان عن الصفقة بصورة رسمية سيتم "في غضون أيام".

وأكد "إنها صفقة إعارة لمدة عامين، مقابل 1.5 مليون يورو، مع حق شراء بقيمة تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو".

وأضاف "مونتويا مستعد للتوجه إلى ميلانو، عندما يتم الاعلان رسميا، نحن في انتظار برشلونة".