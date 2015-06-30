نادي القضاة يدعو لإطلاق اسم الشهيد هشام بركات على ميدان رابعة العدوية

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحي، عن فتح النادي أبواب مقره الرئيسي بشارع شامبليون، لتلقى العزاء في شهيد الوطن المستشار هشام بركات النائب العام، يومي الأربعاء والخميس المقبل، على أن يقام في ختام اليوم الثاني حفل تأبين للشهيد يتحدث فيه زملاؤه وأبناؤه ممن عملوا معه.

وأشار مجلس إدارة النادي – في بيان له – إلى أنه قرر إلغاء حفل الإفطار السنوي الذي كان مقررا له يوم الجمعة المقبل، حدادا على هذا المصاب الجلل.

وقرر مجلس إدارة النادي مخاطبة مجلس الوزراء لإطلاق اسم شهيد الوطن المستشار هشام بركات النائب العام، على ميدان رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر، ليظل هذا الرجل رمزا خالدا لمصرنا الجديدة.

كما قرر النادي إطلاق اسم المستشار الشهيد على القاعة الرئيسية الجديدة بالنادي النهري للقضاة، على أن يتم تشكيل لجنة من القضاة وأعضاء النيابة العامة لإعداد كتاب ذهبي يتضمن سيرته الذاتية والعمل الذي أضطلع به منذ التحاقه بالسلك القضائي حتى رحيله، وكلمات وشهادات من شرفوا بالعمل معه في حقه.

وقال نادي القضاة إن جموع القضاء يصرون على أداء رسالتهم وواجبهم نحو وطنهم وشعبهم العظيم، دون أن ترهبهم أو تثنيهم مثل هذه الجريمة النكراء عن أدائها.

وأكد النادي أن المستشار الشهيد هشام بركات والذي راح ضحية عمل إرهابي غادر وخسيس لا دين له ولا أخلاق، كان يراقب الله سبحانه وتعالى في كل عمله وقضاة مصر، مشيرا إلى أن قضاة مصر يودعون ابنا من أبنائهم وقامة ورمز من قامات ورموز القضاء المصري أفنى حياته في سبيل أداء رسالته السامية.