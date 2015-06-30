لأول مرة..«داعش» يقطع رأس امرأتين بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش نفذ عمليتي إعدام بقطع الرأس في حق امرأتين للمرة الأولى في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “أعدم تنظيم داعش امرأتين بقطع الرأس في محافظة دير الزور، وهي المرة الأولى التي يوثق فيها المرصد قتل نساء بهذه الطريقة على يد التنظيم في سوريا”.

وأوضح المرصد أن المرأتين أعدمتا مع زوجيهما بالطريقة نفسها.

وأضاف “عبد الرحمن”، أن إحدى العمليتين تمت، الاثنين، في مدينة دير الزور في شرق سوريا، إذ “أقدم عناصر التنظيم على فصل رأس الرجل وزوجته التي كانت ترتدي النقاب عن جسديهما، عن طريق ضرب عنقيهما بالسيف بعد اتهامهما بالسحر والشعوذة”.

كما وثق المرصد إقدام عناصر من التنظيم، الأحد، على إعدام “رجل وزوجته بتهمة السحر بفصل رأسيهما عن جسديهما بواسطة سيف في قرية حطلة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور”.

وسبق للتنظيم أن نفذ إعدامات عدة طالت نساء رجما بتهمة الزنى، أو رميا بالرصاص بتهم مختلفة.

وبحسب المرصد السوري، نفذ “تنظيم الدولة” خلال سنة في سوريا أكثر من 3 آلاف إعدام صلبا أو شنقا أو ذبحا أو رجما أو رميا بالرصاص بتهم عدة تتراوح بين الكفر والمثلية الجنسية و”قتال داعش” و”التجسس للنظام السوري” والسحر وغيرها.