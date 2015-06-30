فرقة«أبن عربى» المغربية تقدم أغانيها الصوفية بالقاهرة وألإسكندرية الأسبوع المقبل

تحى فرقة ابن عربي المغربية للموسيقى والسماع الصوفي السهرات الرمضانية، التى تقيمها شركة “صوت” ميوزيك فى مكتبة الاسكندرية و جامعة القاهرة،وذلك فى العاشرة مساء أيام الخميس 9،والجمعه 10يوليو.

> وتقدم الفرقة الحفلين عقب النجاح الذى حقتته بالثلاث حفلات التى أحيتها بالقاهرة، والآسكدرية ،وكذلك تصويرها لكليب أغنيتها “تُحيي إذا قَتَـلت”،في مسجد بمدينة 6 أكتوبر تحت إدارة المخرج مينا مجدي.

> فرقة “أبن عربى ” ينتمى أعضائها لمدينة “طنجة” المغربية،وأشتهروا بتقديم الإنشاد الدينى ،والقصائد الصوفية للشيخ “محى الدين بن عربى”،وتتكون من6أعضاءهم، أحمد الخليع، عبدالله المنصور، أسامة الخليع، عبد الواحد الصنهاجي، هارون تبول، كفيان شميراني.