تحى فرقة ابن عربي المغربية للموسيقى والسماع الصوفي السهرات الرمضانية، التى تقيمها شركة “صوت” ميوزيك فى مكتبة الاسكندرية و جامعة القاهرة،وذلك فى العاشرة مساء أيام الخميس 9،والجمعه 10يوليو.
> وتقدم الفرقة الحفلين عقب النجاح الذى حقتته بالثلاث حفلات التى أحيتها بالقاهرة، والآسكدرية ،وكذلك تصويرها لكليب أغنيتها “تُحيي إذا قَتَـلت”،في مسجد بمدينة 6 أكتوبر تحت إدارة المخرج مينا مجدي.
> فرقة “أبن عربى ” ينتمى أعضائها لمدينة “طنجة” المغربية،وأشتهروا بتقديم الإنشاد الدينى ،والقصائد الصوفية للشيخ “محى الدين بن عربى”،وتتكون من6أعضاءهم، أحمد الخليع، عبدالله المنصور، أسامة الخليع، عبد الواحد الصنهاجي، هارون تبول، كفيان شميراني.
فرقة«أبن عربى» المغربية تقدم أغانيها الصوفية بالقاهرة وألإسكندرية الأسبوع المقبل
تحى فرقة ابن عربي المغربية للموسيقى والسماع الصوفي السهرات الرمضانية، التى تقيمها شركة “صوت” ميوزيك فى مكتبة الاسكندرية و جامعة القاهرة،وذلك فى العاشرة مساء أيام الخميس 9،والجمعه 10يوليو.