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فرقة«أبن عربى» المغربية تقدم أغانيها الصوفية بالقاهرة وألإسكندرية الأسبوع المقبل

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فرقة«أبن عربى» المغربية تقدم أغانيها الصوفية بالقاهرة وألإسكندرية الأسبوع المقبل فرقة«أبن عربى» المغربية تقدم أغانيها الصوفية بالقاهرة وألإسكندرية الأسبوع المقبل

30 يونيو 2015 | 10:53 صباحاً

تحى فرقة ابن عربي المغربية للموسيقى والسماع الصوفي السهرات الرمضانية، التى تقيمها شركة “صوت” ميوزيك فى مكتبة الاسكندرية و جامعة القاهرة،وذلك فى العاشرة مساء أيام الخميس 9،والجمعه 10يوليو.
> وتقدم الفرقة الحفلين عقب النجاح الذى حقتته بالثلاث حفلات التى أحيتها بالقاهرة، والآسكدرية ،وكذلك تصويرها لكليب أغنيتها “تُحيي إذا قَتَـلت”،في مسجد بمدينة 6 أكتوبر تحت إدارة المخرج مينا مجدي.
> فرقة “أبن عربى ” ينتمى أعضائها لمدينة “طنجة” المغربية،وأشتهروا بتقديم الإنشاد الدينى ،والقصائد الصوفية للشيخ “محى الدين بن عربى”،وتتكون من6أعضاءهم، أحمد الخليع، عبدالله المنصور، أسامة الخليع، عبد الواحد الصنهاجي، هارون تبول، كفيان شميراني.

2015-06-30

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